Ураган «Нэйт» приблизился к городу Билокси в штате Миссисипи

Ураган «Нэйт» приблизился к городу Билокси американского штата Миссисипи.

Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Стихия обрушилась на город с населением 45 тыс. человек, расположенный на берегу Мексиканского залива, около 0:30 (8:30 мск), передает «РИА Новости».

Скорость ветра достигает 140 км/ч. Сейчас ураган движется на север со скоростью порядка 31 км/ч.

Ранее портал iz.ru сообщил, что из-за приближения стихии режим чрезвычайного положения объявлен в трех штатах.

Ураган «Нэйт» уже унес жизни не менее 28 человек в Центральной Америке.