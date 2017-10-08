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Ким Чен Ын ответил на слова Трампа об «одной вещи» в отношении КНДР

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Фото: REUTERS/KCNA
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Глава КНДР Ким Чен Ын ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что решить проблему Северной Кореи можно только одним способом, сообщает агенство «Рёнхап».

«Ядерное оружие КНДР является драгоценным плодом кровавой борьбы ее народа за защиту судьбы и суверенитета страны от затяжных ядерных угроз американских империалистов», — цитирует Ким Чен Ына «Газета.ру».

Об этом было сказано в ходе пленума Трудовой партии Кореи (ТПК). Также глава КНДР заявил, что экономика страны находится на подъеме, несмотря на санкции других стран.

Ранее в Twitter Трамп заявил, что в отношении КНДР сработает только одна вещь. При этом, что именно он имел в виду, Трамп не уточнил. Перед этим американский лидер заявил о «затишье перед бурей», снова не пояснив, что имеет в виду.

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