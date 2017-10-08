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Памятник Каро Алабяну планируют установить в Москве

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Фото: ТАСС/Ковригин В.
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Памятник главному архитектору Москвы Каро Алабяну планируют установить в столице.

Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на представителя Мосгордумы.

По словам собеседника агентства, предложение о возведении памятника Алабяну рассмотрят на следующей неделе эксперты комиссии по монументальному искусству при столичном парламенте.

Алабян накануне Великой Отечественной войны был ответственным секретарем Союза советских архитекторов. В 1943–1945 годах руководил разработкой генплана Сталинграда. На севере Москвы в честь него была названа улица. Позднее его имя было увековечено в названии одного из сложнейших инженерных сооружений — Алабяно-Балтийского тоннеля.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Минкультуры России объявило конкурс на лучший проект по созданию памятника Александру Солженицыну. Конкурс продлится до 27 ноября 2017 года, установку монумента приурочат к столетию со дня рождения писателя.

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