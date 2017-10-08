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Самолет из Вьетнама прибыл во Владивосток с десятичасовым опозданием

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший рейсом из Камрани (Вьетнам) во Владивосток, прибыл в аэропорт назначения с опозданием на десять часов после внеплановой посадки в Хабаровске.

Внеплановую посадку самолет осуществил по техническим причинам аэропорта Владивостока и из-за неисправности борта, сообщает «Интерфакс».

Как ранее писал портал iz.ru, в Хабаровске экипаж объявил, что на взлетно-посадочной полосе Владивостока стоит трактор и убрать его пока не могут. Сами пассажиры уверяли, что в одной из турбин копалась ремонтная бригада.

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