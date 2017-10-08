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Сборная России выиграла у корейцев в товарищеском матче

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Сборная России по футболу обыграла Южную Корею в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4:2. Победа была достигнута благодаря двум голам защитника гостей в свои ворота. Горе-бомбардира зовут Ким Ю Ен, он «отличился» на 55-й и 57-й минутах. Стоит запомнить этого игрока — сборная Кореи сыграет на ЧМ в России. 

Кроме корейца у нас мячи забили Александр Самедов и Алексей Миранчук. Следующую игру россияне проведут 10 октября в Казани против Ирана. 

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