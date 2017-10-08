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Труп мужчины обнаружили в иномарке на западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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На западе столицы в салоне автомобиля Volkswagen Polo обнаружили тело мужчины, сообщили в экстренных службах Москвы.

Как уточняет АГН «Москва», труп обнаружен на парковке возле дома 14 на улице Боженко.

Причина смерти мужчины пока неизвестна. 

Ранее следственные органы начали проверку по факту смерти мужчины в столичном аэропорту Шереметьево. Он умер при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в комплектовочном помещении терминала Д столичного аэропорта.

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