Комментатор назвал судью позором российского футбола и покинул матч

Комментатор и пресс-атташе владимирского «Торпедо» Владимир Никольский назвал действия арбитра футбольного матча его клуба с «Текстильщиком» (Камышин) Петра Мирошниченко позором.

Об этом заявили СМИ в воскресенье, 8 октября.

В ходе матча 12-го тура зоны «Запад» первенства ПФЛ судья дважды не назначил пенальти за очевидные нарушения со стороны футболистов «Текстильщика».

«Позор российскому футбольному корпусу, и штрафуйте меня за это. Позорнейшее решение Мирошниченко!» — цитирует его «Lenta.ru».

После этого эмоциональный комментатор покинул матч, сказав, что не будет его комментировать.