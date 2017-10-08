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Житель Финляндии вынашивает ребенка после смены пола

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Фото: Getty Images
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Врачи в Финляндии зарегистрировали первый в истории страны случай «мужской беременности». Мужчина изначально был женщиной, но сменил пол и теперь вынашивает ребенка, сообщил телеканал Yle.

У будущего отца документы на мужское имя, а также идентификационный номер с указанием мужского пола. Чтобы забеременеть, он прервал гормональную терапию, сообщает телеканал «360».

Беременность проходит нормально. Единственной проблемой оказалось то, что оборудование клиники, где «беременный мужчина» проходит обследование, постоянно дает сбои из-за мужского идентификационного номера. 

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее подготовил законопроект о запрете проведения в России операций по смене пола. А Минздрав России разработал форму справки об изменении пола для предоставления в ЗАГС.

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