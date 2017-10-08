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Ураган «Нэйт» не задел Новый Орлеан, комендантский час отменен

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Фото: Global Look Press/NOAA
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Ураган «Нэйт» не нанес серьезного ущерба Новому Орлеану (Луизиана), и власти отменили комендантский час.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на мэра города Митча Ландрю.

Впрочем, несмотря на то что ураган прошел, градоначальник рекомендовал не выходить без нужды до утра, поскольку ветер продолжает бушевать в регионе, сообщает ТАСС.

Ураган достиг южного побережья США рядом с устьем реки Миссисипи в субботу, 7 октября, вечером, но потерял свои силу.

Ранее власти трех штатов ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением «Нэйта».

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