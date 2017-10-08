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Хантсман назвал свою главную цель на посту посла США в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Посол США в России Джон Хантсман поставил своей целью на новой должности «восстановление доверия между двумя ядерными сверхдержавами». Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Мы не должны думать, что это будет легко или что это будет быстро. Но я думаю, что с доброй волей обеих сторон мы сможем начать эффективную совместную работу по решению нескольких ключевых вопросов», — заявил дипломат во время выступления на церемонии в Капитолии штата Юта.

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле верительную грамоту от Хантсмана 3 октября. Тогда посол заявил, что намерен работать в направлении восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном. Для этого он планирует получше познакомиться с россиянами, путешествуя по городам РФ. Глава США Дональд Трамп на встрече с Хантсманом пожелал ему удачи в работе в данном направлении.

Ранее новый посол выразил надежду, что РФ и США совместными усилиями смогут «заставить режим в КНДР сесть за стол переговоров для поиска дипломатического решения».

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