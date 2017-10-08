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Ким Чен Ын назначил младшую сестру на высокий пост в партии

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Фото: REUTERS/KCNA
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын повысил свою 28-летнуюю сестру Ким Ё Чжон, назначив на новый политический пост и приблизив к верхушке власти. Об этом сообщило ЦТАК.

Младшую сестру северокорейский лидер назначил на пост заместителя члена Политбюро ЦК партии.

Продвижение Ким Ё Чжон состоялось на съезде Трудовой партии в субботу в Пхеньяне, где Ким Чен Ын призвал к продолжению развития ядерного оружия, чтобы защититься США.

Ранее Ким Е Чжон занималась информационной деятельностью в партии. Ее повышение обусловлено высокими результатами в работе.

Ранее сообщалось, что КНДР отказалась обсуждать свою ядерную программу до тех пор, пока США не откажется от враждебной политики и угроз в адрес Пхеньяна.

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