Полиция проверяет информацию об обстреле автобуса в Благовещенске

Полиция проверяет информацию об обстреле пассажирского автобуса в городе Благовещенске Амурской области.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на органы правопорядка.

«Пассажиры маршрутного автобуса услышали подозрительный хлопок. По словам людей, что-то тяжелое ударило со стороны боковой части автобуса», — цитирует «РИА Новости» специалиста по связям с общественностью УВД Татьяну Кутеку.

При этом в пресс-службе городской полиции отмечают, что пострадавших в инциденте не было и уже началось расследование.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что перед судом предстанут двое 16-летних подростков, которых обвиняют в обстреле пассажирских автобусов в Южно-Сахалинске.