Полиция проверяет информацию об обстреле автобуса в Благовещенске
Полиция проверяет информацию об обстреле пассажирского автобуса в городе Благовещенске Амурской области.
Об этом заявили СМИ со ссылкой на органы правопорядка.
«Пассажиры маршрутного автобуса услышали подозрительный хлопок. По словам людей, что-то тяжелое ударило со стороны боковой части автобуса», — цитирует «РИА Новости» специалиста по связям с общественностью УВД Татьяну Кутеку.
При этом в пресс-службе городской полиции отмечают, что пострадавших в инциденте не было и уже началось расследование.
Ранее портал iz.ru сообщал о том, что перед судом предстанут двое 16-летних подростков, которых обвиняют в обстреле пассажирских автобусов в Южно-Сахалинске.