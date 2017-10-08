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Под Одессой памятник Ленину заменили бюстом царского генерала Инзова

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Фото: Global Look Press/Dmitry Chasovitin
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В Одесской области на месте демонтированного памятника Владимиру Ленину установили бюст русскому генералу времен Российской империи Ивану Инзову. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

Монумент установили в городе Болград, который в 1821 году и основал генерал-лейтенант Инзов.

На пьедестале бюста царского генерала высечены слова: «Генералу Инзову — основателю Болграда». Памятник создал украинский скульптор Александр Токарев.

В 1911 году в Болграде уже устанавливали памятник Ивану Инзову, но в период вхождения Бессарабии в Румынию его демонтировали.

Генерал Иван Инзов был главным покровителем иностранных колонистов в Южной России с 1818 года.

Особое внимание Инзов уделял болгарским и гагаузским беженцам, хлынувшим на левый берег Нижнего Дуная в России в надежде получить защиту от турок. Он добился для них статуса колонистов наравне с немецкими переселенцами. Болград был основан им именно для болгарских переселенцев.

Ранее портал iz.ru сообщил о сносе памятников Владимиру Ленину и Михаилу Никитину в Одесской области.

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