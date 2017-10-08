Самолет из Вьетнама внепланово сел в Хабаровске
Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший рейсом из Камрани (Вьетнам) во Владивосток, совершил внеплановую посадку в Хабаровске.
Об этом заявили СМИ в воскресенье, 8 октября.
«Самолет около 30 мин. покружил над Владивостоком, и затем командир объявил, что вынужден лететь на запасной аэродром Хабаровска», — цитирует Интерфакс сообщение своего корреспондента, летевшего этим рейсом.
При этом экипаж объявил, что на взлетно-посадочной полосе Владивостока стоит трактор и убрать его пока не могут.
Самолет простоял четыре часа в аэропорту Хабаровска, причем пассажиры уверяли, что в одной из турбин копалась ремонтная бригада.
Ранее портал сообщал, что летевший из Талакана в Иркутск самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара» в результате возгорания правого двигателя совершил вынужденную посадку в Ленском районе Якутии.