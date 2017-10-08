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Самолет из Вьетнама внепланово сел в Хабаровске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший рейсом из Камрани (Вьетнам) во Владивосток, совершил внеплановую посадку в Хабаровске.

Об этом заявили СМИ в воскресенье, 8 октября.

«Самолет около 30 мин. покружил над Владивостоком, и затем командир объявил, что вынужден лететь на запасной аэродром Хабаровска», — цитирует Интерфакс сообщение своего корреспондента, летевшего этим рейсом.

При этом экипаж объявил, что на взлетно-посадочной полосе Владивостока стоит трактор и убрать его пока не могут.

Самолет простоял четыре часа в аэропорту Хабаровска, причем пассажиры уверяли, что в одной из турбин копалась ремонтная бригада.

Ранее портал сообщал, что летевший из Талакана в Иркутск самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара» в результате возгорания правого двигателя совершил вынужденную посадку в Ленском районе Якутии.

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