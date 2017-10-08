Прямой эфир
Спорт
Овечкин повторил столетний рекорд НХЛ
Мир
Ураган «Нэйт» приблизился к городу Билокси в штате Миссисипи
Мир
Reuters сообщает об окружении террористов ИГ в сирийском Меядине
Мир
Политика США не повлияет на планы Саудовской Аравии сотрудничать с РФ
Мир
Стрелявший в Лас-Вегасе мог страдать психическим заболеванием
Общество
Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Москве

Ураган «Нэйт» обрушился на побережье США

0
Фото: REUTERS/Jonathan Bachman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ураган «Нэйт», который набирает мощь и может усилиться до второй категории опасности, в субботу достиг побережья США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр по слежению за ураганами.

Отмечается, что ураган проходит над сушей в районе устья реки Миссисипи. В настоящий момент ему присвоена первая категория мощности. Скорость ветра достигает 140 км/ч.

Национальная служба погоды выпустила предупреждения о тропическом шторме для города Новый Орлеан (штат Луизиана). Ранее для этого мегаполиса действовало предупреждение об урагане. Оно остается актуально для других регионов: Алабамы, Флориды и нескольких районов Луизианы.

Также в некоторых прибрежных районах объявлена эвакуация.

Губернатор Луизианы распорядился мобилизовать около 1,3 тыс. бойцов Национальной гвардии, которые будут привлечены к ликвидации последствий урагана.

В Алабаме и Флориде закрыли несколько аэропортов.

Ураган «Нэйт» уже унес жизни не менее 28 человек в Центральной Америке.

Ранее портал iz.ru сообщил, что из-за приближения стихии режим чрезвычайного положения объявлен в трех штатах. Также стало известно, что американские нефтегазовые компании провели эвакуацию нефтяных платформ в Мексиканском заливе и свернули добычу энергоресурсов почти на 92%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поезд Москва–Париж остановлен в Польше из-за шторма «Ксавье»
Ураган «Нэйт» движется к центру Мексиканского залива
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017