Ураган «Нэйт» обрушился на побережье США

Ураган «Нэйт», который набирает мощь и может усилиться до второй категории опасности, в субботу достиг побережья США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр по слежению за ураганами.

Отмечается, что ураган проходит над сушей в районе устья реки Миссисипи. В настоящий момент ему присвоена первая категория мощности. Скорость ветра достигает 140 км/ч.

Национальная служба погоды выпустила предупреждения о тропическом шторме для города Новый Орлеан (штат Луизиана). Ранее для этого мегаполиса действовало предупреждение об урагане. Оно остается актуально для других регионов: Алабамы, Флориды и нескольких районов Луизианы.

Также в некоторых прибрежных районах объявлена эвакуация.

Губернатор Луизианы распорядился мобилизовать около 1,3 тыс. бойцов Национальной гвардии, которые будут привлечены к ликвидации последствий урагана.

В Алабаме и Флориде закрыли несколько аэропортов.

Ураган «Нэйт» уже унес жизни не менее 28 человек в Центральной Америке.

Ранее портал iz.ru сообщил, что из-за приближения стихии режим чрезвычайного положения объявлен в трех штатах. Также стало известно, что американские нефтегазовые компании провели эвакуацию нефтяных платформ в Мексиканском заливе и свернули добычу энергоресурсов почти на 92%.