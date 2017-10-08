Трамп: Келли будет главой аппарата Белого дома все семь лет

Джон Келли будет занимать пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома «на протяжении всех оставшихся семи лет», так как прекрасно справляется со своими обязанностями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Он делает просто невероятную работу. И как он заявлял мне на протяжении последних двух месяцев, он любит ее больше чем всё, что он делал ранее. На мой взгляд, он будет здесь на протяжении всех оставшихся семи лет», — цитирует американского лидера ТАСС.

Трамп добавил, что Келли является «одним из лучших людей», с которыми ему когда-либо доводилось работать. Таким образом, действующий глава государства выразил уверенность в собственной победе на следующих президентских выборах.

Предыдущий глава аппарата американской администрации Райнс Прибус подал в отставку 27 июля. Сменившему его в этой должности экс-министру внутренней безопасности Джону Келли он пожелал удачи, заявив, что «не мог представить лучшей кандидатуры» на этот пост. 31 июля Келли принял присягу. Тогда Трамп отмечал, что генерал добился грандиозных успехов на предыдущем месте, в частности в сфере безопасности на границах. Предполагается, что Келли был выбран на эту должность, чтобы «навести порядок» в Белом доме, в частности решить проблему утечек конфиденциальной информации.