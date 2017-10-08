Нефтегазовые вузы РФ и США подписали меморандумы о содействии

Ведущие университеты РФ и США в области топливно-энергетического комплекса подписали меморандумы о взаимопонимании. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на торговое представительство РФ в США.

«Одним из ключевых событий мероприятия стало подписание меморандумов о взаимопонимании и содействии между ведущими американскими и российскими вузами в области ТЭК - Университетом Райс (Хьюстон, штат Техас), РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина (Москва) и Уфимским государственным нефтяным техническим университетом», - сказано в сообщении.

Добавляется, что документы «позволят привлечь дополнительные инвестиции и передовые технологии в Россию, будут способствовать продвижению образовательных и исследовательских программ в области нефтегазового дела, коммерциализации вузовских разработок».

Документы были подписаны в Москве в рамках Российской энергетической недели. Как отметил спецсоветник программы «Энергетика и инициативы в области окружающей среды» при Университете Райс Майкл Мур, такие встречи подтверждают, что «укрепление российско-американских отношений является взаимовыгодным процессом».

Ранее сообщалось о передаче американской стороне предложений по сотрудничеству между РФ и США в области кибербезопасности. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов отмечал, что США является «тяжеловесом в области информационно-коммуникационных технологий», а значит сотрудничество с этой страной будет полезнее, чем «пикировка или обмен обвинениями». Также Сыромолотов выразил надежду на понимание российской позиции американской стороной.