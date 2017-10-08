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Попавшие в ДТП под Владимиром граждане Узбекистана высланы на родину
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Попавшие в ДТП под Владимиром граждане Узбекистана высланы на родину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Граждане Узбекистана, попавшие в ДТП со столкновением автобуса и поезда во Владимирской области, были отправлены на родину, в Ташкент.

Об этом рассказали СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«С аэродрома Раменское в Ташкент вылетел самолет Ил-76 Минобороны Узбекистана. На его борту 36 граждан этой страны, которые находились в автобусе, столкнувшемся с поездом, и не пострадали при ДТП», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом отмечается, что тела 15 опознанных погибших также отправлены этим спецрейсом.

Напомним, что в ночь на 6 октября во Владимирской области произошла авария, во время которой в автобус с 58 пассажирами врезался поезд Санкт-Петербург – Нижний Новгород.

Ранее портал iz.ru сообщил о том, что число погибших при столкновении поезда с автобусом во Владимирской области возросло до 17 человек.

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