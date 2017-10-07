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Трамп заявил, что в отношении КНДР «сработает только одна вещь»

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры американских властей с представителями КНДР, которые предыдущие администрации вели на протяжении 25 лет, так и не увенчались успехом, а значит теперь «сработает только одно».

«Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей на протяжении 25 лет, заключённые соглашения и большие денежные вливания не работали, соглашения нарушались до того, как высохнут чернила, выставляя представителей США дураками. Извините, но сработает только одно!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

 

Накануне Трамп заявил, что приложит все усилия, чтобы защитить союзников США от угроз со стороны Северной Кореи. Также он обозначил главной целью США в КНДР денуклеаризацию, чтобы не позволить «диктатуре угрожать гибелью невообразимого числа людей». Позже он сообщил журналистам о неком «затишье перед бурей», причем не уточнил, что именно имеет в виду. 

Ранее американский лидер уже заявлял, что в отличие от своих предшественников сможет решить проблему северокорейской ядерной программы. По его словам, прежние администрации обращались с «Человеком-ракетой» слишком мягко. В отличие от Трампа, Пентагон и Госдеп настаивают на дипломатическом урегулировании кризиса вокруг Северной Кореи и продолжают искать пути ведения переговоров. Несмотря на это, глава США уверен, что диалог с лидером КНДР Ким Чен Ыном — это трата времени.

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