Трамп заявил, что в отношении КНДР «сработает только одна вещь»

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры американских властей с представителями КНДР, которые предыдущие администрации вели на протяжении 25 лет, так и не увенчались успехом, а значит теперь «сработает только одно».

«Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей на протяжении 25 лет, заключённые соглашения и большие денежные вливания не работали, соглашения нарушались до того, как высохнут чернила, выставляя представителей США дураками. Извините, но сработает только одно!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid......

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!