Трамп заявил, что в отношении КНДР «сработает только одна вещь»

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры американских властей с представителями КНДР, которые предыдущие администрации вели на протяжении 25 лет, так и не увенчались успехом, а значит теперь «сработает только одно».

«Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей на протяжении 25 лет, заключённые соглашения и большие денежные вливания не работали, соглашения нарушались до того, как высохнут чернила, выставляя представителей США дураками. Извините, но сработает только одно!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2017 г.

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2017 г.

Накануне Трамп заявил, что приложит все усилия, чтобы защитить союзников США от угроз со стороны Северной Кореи. Также он обозначил главной целью США в КНДР денуклеаризацию, чтобы не позволить «диктатуре угрожать гибелью невообразимого числа людей». Позже он сообщил журналистам о неком «затишье перед бурей», причем не уточнил, что именно имеет в виду.

Ранее американский лидер уже заявлял, что в отличие от своих предшественников сможет решить проблему северокорейской ядерной программы. По его словам, прежние администрации обращались с «Человеком-ракетой» слишком мягко. В отличие от Трампа, Пентагон и Госдеп настаивают на дипломатическом урегулировании кризиса вокруг Северной Кореи и продолжают искать пути ведения переговоров. Несмотря на это, глава США уверен, что диалог с лидером КНДР Ким Чен Ыном — это трата времени.