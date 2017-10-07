Прямой эфир
Общество
Из-за акции в Петербурге скорая не успела к умирающей женщине
Общество
Участок «зеленой» ветки московского метро закроют на воскресенье
Мир
Мадрид не допустит воплощения независимости Каталонии в жизнь
Мир
Пушков: Сирия и Россия победят ИГ, даже если США будут мешать
Общество
Попавшие в ДТП под Владимиром граждане Узбекистана высланы на родину

Комик Джимми Киммел предложил Трампу уйти с его «скучной» работы

0
Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский комик и телеведущий Джимми Киммел пообещал отдать президенту США Дональду Трампу собственное телешоу «Джимми Киммел в прямом эфире», если глава государства уйдет в отставку.

Так комик прокомментировал сообщение в микроблоге главы государства, в котором Дональд Трамп заявил, что ведущие вечерних шоу сотрудничают с демократами, чтобы придумывать несмешные и повторяющиеся шутки про него.

«Должны ли мы получить адекватное время на ТВ?» — задался вопросом американский лидер. «Отличная идея, господин президент. Вам нужно уйти с этой скучной работы, и я отдам вам всё свое шоу», — ответил Джимми Киммел.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление в связи с публикацией статьи в Washington Post, авторы которой положительно оценили энтузиазм избирателей республиканца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роухани: выгоду от ядерной сделки не сведут на нет даже десять Трампов
Бывшая жена Трампа рассказала о своей «идеальной жизни» в США
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017