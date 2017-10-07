Комик Джимми Киммел предложил Трампу уйти с его «скучной» работы

Американский комик и телеведущий Джимми Киммел пообещал отдать президенту США Дональду Трампу собственное телешоу «Джимми Киммел в прямом эфире», если глава государства уйдет в отставку.

Так комик прокомментировал сообщение в микроблоге главы государства, в котором Дональд Трамп заявил, что ведущие вечерних шоу сотрудничают с демократами, чтобы придумывать несмешные и повторяющиеся шутки про него.

«Должны ли мы получить адекватное время на ТВ?» — задался вопросом американский лидер. «Отличная идея, господин президент. Вам нужно уйти с этой скучной работы, и я отдам вам всё свое шоу», — ответил Джимми Киммел.

Excellent point Mr. President! You should quit that boring job - I'll let you have my show ALL to yourself #MAGA — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) October 7, 2017

Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление в связи с публикацией статьи в Washington Post, авторы которой положительно оценили энтузиазм избирателей республиканца.