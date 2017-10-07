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Женщина пыталась залезть на ворота Букингемского дворца

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Полицейские смогли задержать женщину, которая пыталась забраться на ворота Букингемского дворца. Остановили женщину офицеры, охранявшие резиденцию королевы Великобритании Елизаветы II.

Полиция Лондона на своем сайте отмечает, что злоумышленница не успела проникнуть на территорию дворца. Ее личность выясняется, она препровождена в полицейский участок в центре Лондона. Подробностей инцидента не приводится, уточняется, что с терроризмом инцидент связи не имеет.

Портал iz.ru сообщил, что в субботу днем автомобиль совершил наезд на группу пешеходов в центре Лондона. Пострадали 11 человек, девять были госпитализированы. Полиция квалифицировала произошедшее как ДТП.

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