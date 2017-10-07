Эрдоган посетит Азербайджан в конце октября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Азербайджан. Поездка лидера Турции в Баку состоится в конце октября, сообщает «Интерфакс».

О предстоящем визите договорились президенты Турции и Азербайджана в ходе телефонного разговора, состоявшегося в субботу. «В ходе беседы состоялся обмен мнениями по различным аспектам азербайджано-турецких двусторонних отношений», — сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Обсуждались «вопросы, касающиеся визита президента Турции в Азербайджан в конце октября», отмечается в сообщении.

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