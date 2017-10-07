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Вашингтон передал Кабулу два вертолета Black Hawk

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Фото: REUTERS/Jonathan Drake
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США передали два вертолета Black Hawk Афганистану в рамках программы поддержки сил обороны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Всего Пентагон передаст Афганистану 150 вертолетов Black Hawk.

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани ранее заявлял, что Кабул планирует обновить парк ВВС, на что западные партнеры страны могут выделить от $6 до $7 млрд. Увеличение финансовой поддержки, как и воинского контингента, предусмотрено новой стратегией США в отношении Афганистана, о которой ранее заявлял президент США Дональд Трамп, сообщал портал iz.ru.

Также американский лидер, выступая на частном благотворительном вечере, сравнил Афганистан с бизнес-школой для террористов. Трамп отметил, что хотел бы перестать тратить деньги на военную кампанию и вывести контингент США из Афганистана, однако его переубедили генералы.

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