Судно с 4 т кокаина задержала полиция Испании

Правоохранители Испании задержали корабль, на борту которого пытались провезти почти 4 т кокаина. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сообщение в Twitter полиции.

En este barco, en un habitáculo bajo la cocina, se transportaban 3.800 kilos de cocaína con destino #España. Sus 7 tripulantes➡️#detenidos pic.twitter.com/QF1XgsUBdc — Policía Nacional (@policia) 7 октября 2017 г.

Партию наркотика пытались спрятать в каюте, расположенной под кухней.

«На этом судне, в каюте под кухней, перевозилось 3,8 тыс. т кокаина», — сообщает полиция. Для разбирательства задержан экипаж — семь человек, принадлежность кокаина выясняется.

Портал iz.ru ранее сообщил, что в Колумбии конфисковали крупную партию кокаина весом 7 т.