Вокалист Radiohead Том Йорк отмечает 49-летие в субботу

Лидер британской группы Radiohead Том Йорк отмечает день рождения в субботу, 7 октября. Артисту исполнилось 49 лет, сообщает сайт Live For Live Music.

Ранее коллектив вошел в список номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году. Всего в отборе будут участвовать 19 музыкальных групп и сольных артистов, в числе которых группы Depeche Mode, Bon Jovi, Rage Against the Machine Dire Straits, певицы Нина Симон и Кейт Буш, рэпер LL Cool J и гитарист Линк Рэй.

Группа Radiohead была образована в 1985 году в Великобритании. Первый дебютный сингл коллектива Creep вышел в 1992 году. За свою карьеру музыканты Radiohead выпустили восемь альбомов, каждый из которых получал статус золотого или платинового в Великобритании и США. Группу 14 раз номинировали на получение премии «Грэмми», восемь раз — на BRIT Awards и четыре раза — на Mercury Prize.