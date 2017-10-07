После проверки открыта станция «Гостиный двор» в Петербурге

Проверка на станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге завершена, вестибюли открыты на вход и выход. Ранее в субботу, 7 октября, станцию закрывали на проведение проверки.

Как сообщает пресс-служба городского метро, станция открыта в 18:31, закрывали станцию в 18:25 мск, станция «Гостиный двор» и переход были закрыты на проверку. В ходе проверки сотрудники полиции проверяли станцию на наличие подозрительных и опасных предметов.

Портал iz.ru сообщил, что высокоскоростная беспроводная сеть Wi-Fi появилась на Московско-Петроградской линии метро Санкт-Петербурга.