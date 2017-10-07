Прямой эфир
Общество
Из-за акции в Петербурге скорая не успела к умирающей женщине
Общество
Участок «зеленой» ветки московского метро закроют на воскресенье
Мир
Мадрид не допустит воплощения независимости Каталонии в жизнь
Мир
Пушков: Сирия и Россия победят ИГ, даже если США будут мешать
Общество
Попавшие в ДТП под Владимиром граждане Узбекистана высланы на родину

После проверки открыта станция «Гостиный двор» в Петербурге

0
Фото: ТАСС/Сергей Богомяко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проверка на станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге завершена, вестибюли открыты на вход и выход. Ранее в субботу, 7 октября, станцию закрывали на проведение проверки.

Как сообщает пресс-служба городского метро, станция открыта в 18:31, закрывали станцию в 18:25 мск, станция «Гостиный двор» и переход были закрыты на проверку. В ходе проверки сотрудники полиции проверяли станцию на наличие подозрительных и опасных предметов.

Портал iz.ru сообщил, что высокоскоростная беспроводная сеть Wi-Fi появилась на Московско-Петроградской линии метро Санкт-Петербурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Детские стихи начнут печатать на транспортных билетах в Москве
Станция «Кунцевская» переходит на новый режим работы со 2 октября
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017