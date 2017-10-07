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В США ожидают усиления урагана «Нэйт» до второй категории

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Фото: REUTERS/NOAA Satellites
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Ураган «Нэйт» может усилиться до второй категории в момент выхода на побережье в центральной части Мексиканского залива, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

«Нэйт» усиливается, и теперь ожидается, что он усилится до второй категории в момент соприкосновения с побережьем в центральной части Мексиканского залива», — сказано в сообщении.

По состоянию на 10:00 по местному времени (18:00 мск) стихия находилась в 285 км к юго-востоку от устья реки Миссисипи и двигалась со скоростью 41 км/ч. Максимальная скорость ветра достигала порядка 145 км/ч.

Предполагается, что «Нэйт» достигнет американского побережья в субботу вечером.

Ранее портал iz.ru сообщал, что тропический шторм «Нэйт» усилился до урагана первой категории мощности.

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