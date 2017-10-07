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Трамп удивился статье WP с положительной оценкой его избирателей

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп признался, что удивлен новой статьей издания Washington Post, авторы которой положительно оценили энтузиазм избирателей кандидата от Республиканской партии. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

«Не могу поверить, что наконец-то прочитал хорошую статью в Washington Post. В ней говорится об энтузиазме избирателей Трампа при пожертвовании денег для кампании. НКРП [Национальный комитет Республиканской партии] собирает гораздо больше средств, чем демократы, и большую часть внесли мои замечательные малые доноры. Я стараюсь для них!» — признался глава Соединенных Штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал фейковым сообщение телеканала NBC News о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон якобы планировал уйти в отставку и потребовал от телекомпании извиниться перед Америкой.

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