Трамп удивился статье WP с положительной оценкой его избирателей

Президент США Дональд Трамп признался, что удивлен новой статьей издания Washington Post, авторы которой положительно оценили энтузиазм избирателей кандидата от Республиканской партии. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

«Не могу поверить, что наконец-то прочитал хорошую статью в Washington Post. В ней говорится об энтузиазме избирателей Трампа при пожертвовании денег для кампании. НКРП [Национальный комитет Республиканской партии] собирает гораздо больше средств, чем демократы, и большую часть внесли мои замечательные малые доноры. Я стараюсь для них!» — признался глава Соединенных Штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал фейковым сообщение телеканала NBC News о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон якобы планировал уйти в отставку и потребовал от телекомпании извиниться перед Америкой.