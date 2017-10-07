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Разрешение на гастроли российских артистов на Украине будет давать СБУ

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Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
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Служба безопасности Украины (СБУ) будет санкционировать гастроли российских артистов на территории Украины, заявил глава СБУ Василий Грицак.

«Да, действительно, есть закон, который предусматривает обращение в СБУ за 30 дней до приезда группы или еще кого-то с предоставлением персональных данных... Мы же на протяжении десяти суток должны дать свои рекомендации... открыть или закрыть въезд», — приводит «Интерфакс-Украина» слова Грицака, сказанные им на брифинге в Киеве.

По его словам, критерием запрета будет «угроза национальной безопасности».

Он также сообщил, что Минкульт Украины разрабатывает порядок штрафных санкций для артистов из РФ за нарушение украинского законодательства.

5 октября Верховная рада Украины с третьей попытки приняла закон о запрете на гастроли для российских артистов. 

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