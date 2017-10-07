Разрешение на гастроли российских артистов на Украине будет давать СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) будет санкционировать гастроли российских артистов на территории Украины, заявил глава СБУ Василий Грицак.
«Да, действительно, есть закон, который предусматривает обращение в СБУ за 30 дней до приезда группы или еще кого-то с предоставлением персональных данных... Мы же на протяжении десяти суток должны дать свои рекомендации... открыть или закрыть въезд», — приводит «Интерфакс-Украина» слова Грицака, сказанные им на брифинге в Киеве.
По его словам, критерием запрета будет «угроза национальной безопасности».
Он также сообщил, что Минкульт Украины разрабатывает порядок штрафных санкций для артистов из РФ за нарушение украинского законодательства.
5 октября Верховная рада Украины с третьей попытки приняла закон о запрете на гастроли для российских артистов.