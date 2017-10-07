Косачев: слова США о невозможности РФ победить ИГ — банальная ревность

Заявление США о том, что сирийские войска при поддержке России и Ирана не смогут полностью уничтожить террористов ИГ (организация запрещена в РФ), является «банальной ревностью». Такое мнение высказал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, сообщает РБК.

«Американцы ревнуют Россию, они не смогли сделать хоть что-нибудь реальное за два года операции против ИГ», — сказал он.

По словам сенатора, весь мир наблюдает за тем, как действия России, Сирии, Ирана и Турции переломили ситуацию. Косачев утверждает, что это одна из «немногих историй современного мира», где США «очевидно провалились», так и не достигнув своих целей.

«Американцы ставили две цели — убрать Башара Асада и справиться с проблемой терроризма. Они пытались справиться с Башаром Асадом, в том числе опираясь на тех же террористов, у них ничего и не получилось», — заключил он.

Ранее портал iz.ru сообщал, что официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что действия правительственной армии Сирии и ВКС России не приведут к полному уничтожению террористов ИГ.

Данное заявление прокомментировал и первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

