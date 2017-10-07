Google проведет связь в Пуэрто-Рико с помощью воздушных шаров

Родительская компания Google, Alphabet, проведет сотовую связь в Пуэрто-Рико с помощью воздушных шаров. Об этом глава Федеральной комиссии США по связи Мэттью Берри написал в своем Twitter.

«Федеральная комиссия по связи выдала Google экспериментальную лицензию на экстренное проведение сотовой связи в Пуэрто-Рико при помощи воздушных шаров Project Loon», — говорится в сообщении.

BREAKING: FCC issues experimental license to Google to provide emergency cellular service in Puerto Rico through Project Loon balloons. — Matthew Berry (@matthewberryfcc) October 6, 2017

Ранее гендиректор Tesla Motors Илон Маск предложил восстановить электроснабжение после ураганов в Пуэрто-Рико с помощью солнечных батарей. По данным местных властей, около 97% жителей острова остаются без света с сентября.