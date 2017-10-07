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Меркель призвала к переговорам с партией «Зеленые»

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Фото: REUTERS/Matthias Rietschel
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель впервые объявила о переговорах с партией «Зеленые» и Свободной демократической партией (СвДП).

По словам Меркель, выступавшей в Дрездене, переговоры предстоят сложные, но должно быть сформировано надежное правительство, сообщает «Газета.ру».

Создание коалиции блока ХДС/ХСС, «Зеленых» и СвДП — единственно возможный вариант создания нового правительства ФРГ после того, как в оппозицию после выборов в бундестаг ушли социал-демократы во главе с Мартином Шульцем.

Портал iz.ru сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель с победой на парламентских выборах.

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