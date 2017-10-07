Прямой эфир
Общество
Из-за акции в Петербурге скорая не успела к умирающей женщине
Общество
Участок «зеленой» ветки московского метро закроют на воскресенье
Мир
Мадрид не допустит воплощения независимости Каталонии в жизнь
Мир
Пушков: Сирия и Россия победят ИГ, даже если США будут мешать
Общество
Попавшие в ДТП под Владимиром граждане Узбекистана высланы на родину

Возняк считает следующей великой идеей создание человекоподобных машин

0
Фото: REUTERS/Stephen Lam
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следующей великой идеей человечества, по мнению соучредителя компании Apple Стива Возняка, станет создание машин, которые смогут хорошо имитировать человека и позволят ему быть самим собой. Об этом он заявил в субботу на лекции в МГУ.

«Сложно сказать, какая следующая великая идея. Я бы сказал, что машины, которые очень хорошо имитируют человека, но скорее помогают человеку быть самим собой», — приводит его слова ТАСС.

Стив Возняк признался, что хотел бы, чтобы люди больше внимания уделяли исследованию возможностей человеческого мозга. При этом соучредитель американской корпорации отметил, что он «приземленный» человек и не считает, что человечество в ближайшее время разработает технологии для полетов на другие планеты.

Стивен Возняк в 1975 году создал персональный компьютер Apple I, который стал революционным для своего времени. Машина обладала микропроцессором MOS Technology 6502 и ПЗУ, у нее также был монитор, клавиатура и оперативная память. В 1980 году корпорация выпустила компьютер Apple II, также созданный Стивеном Возняком.

По данным опроса компании Pew Research Center (PRC), 72% американцев с тревогой думают о будущем, в котором роботы смогут выполнять большую часть работ за людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В РФ создадут социум роботов
Робот Федор впервые отправится на орбиту в 2021 году
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017