Возняк считает следующей великой идеей создание человекоподобных машин

Следующей великой идеей человечества, по мнению соучредителя компании Apple Стива Возняка, станет создание машин, которые смогут хорошо имитировать человека и позволят ему быть самим собой. Об этом он заявил в субботу на лекции в МГУ.

«Сложно сказать, какая следующая великая идея. Я бы сказал, что машины, которые очень хорошо имитируют человека, но скорее помогают человеку быть самим собой», — приводит его слова ТАСС.

Стив Возняк признался, что хотел бы, чтобы люди больше внимания уделяли исследованию возможностей человеческого мозга. При этом соучредитель американской корпорации отметил, что он «приземленный» человек и не считает, что человечество в ближайшее время разработает технологии для полетов на другие планеты.

Стивен Возняк в 1975 году создал персональный компьютер Apple I, который стал революционным для своего времени. Машина обладала микропроцессором MOS Technology 6502 и ПЗУ, у нее также был монитор, клавиатура и оперативная память. В 1980 году корпорация выпустила компьютер Apple II, также созданный Стивеном Возняком.

По данным опроса компании Pew Research Center (PRC), 72% американцев с тревогой думают о будущем, в котором роботы смогут выполнять большую часть работ за людей.