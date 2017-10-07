Постпред России при FAO Александр Горбань скончался

Постоянный представитель России при FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Александр Горбань скончался, пишет ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

«Руководство МИД России с прискорбием сообщает, что 6 октября 2017 года после тяжелой болезни безвременно ушел из жизни Александр Васильевич Горбань — постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Риме», — говорится в сообщении ведомства.

Он умер на 64-м году жизни.

Он был назначен на эту должность президентом России Владимиром Путиным в апреле 2014 года. До этого Горбань был главой департамента экономического сотрудничества (ДЭС) МИД России. Также он работал в посольстве СССР и России в Шри-Ланке. С 1998 по 2003 год занимал должность старшего советника постпредства России при ЕС в Брюсселе.

FAO была основана в Квебеке 16 октября 1945 года. Данная организация занимается развитием сельскохозяйственного производства.