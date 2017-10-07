МИД Румынии: выход Каталонии из Испании без переговоров — незаконен

Министерство иностранных дел Румынии считает незаконным возможный выход Каталонии из состава Королевства Испания без переговоров властей автономии с правительством страны. С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства республики Теодор Мелешкану на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте.

«Мы считаем, что незаконно принимать решение о раздроблении страны без переговоров с правительством и с государством», — подчеркнул министр. Его цитирует ТАСС.

Теодор Мелешкану отметил, что власти Румынии остаются верны этой позиции и надеются, что их партнеры в ЕС и других международных организациях разделят ее.

Референдум о самоопределении состоялся в Каталонии 1 октября, на нем 90,18% участников высказались в пользу независимости автономии. Явка на референдуме составила 43,03%. Мадрид не признал итоги референдума и объявил его незаконным. Власти Испании также призвали руководство Каталонии не объявлять о независимости в одностороннем порядке.

Полная картина событий — в сюжете портала iz.ru: Референдум в Каталонии