Генштаб считает альтернативную службу непопулярной

Альтернативная гражданская служба непопулярна в России, заявил первый замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский в эфире «Эхо Москвы».

По данным Бурдинского, менее 500 человек из 142 тыс., призванных в армию в марте текущего года, проходили эту службу, это свидетельствует о ее непопулярности в России.

«Статистика говорит сама за себя о популярности», — сказал Бурдинский. Портал iz.ru сообщил, что более 500 юнармейцев будут призваны в ряды армии в осенний призыв.