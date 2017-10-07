Бывшая жена Трампа рассказала о своей «идеальной жизни» в США

Экс-супруга президента США Ивана Трамп отказалась от предложения американского лидера сделать ее послом США в Чехии. Женщина объяснила свой отказ тем, что не хочет уезжать из Америки, где у нее сложилась «идеальная жизнь».

«Зачем мне уезжать и прощаться с Майами зимой, с Сен-Тропе летом и с Нью-Йорком осенью и весной? У меня идеальная жизнь», — цитирует бывшую жену президента США CBS.

Ивана Трамп также сообщила, что посоветовала экс-супругу почаще писать в Twitter, чтобы избежать ситуаций с неверной интерпретацией СМИ его заявлений.

Брак Иваны и Дональда Трампа был зарегистрирован в 1977 году, они развелись в 1992 году. В настоящий момент супругой американского президента является Мелания Трамп.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп «удерживает мир от хаоса».