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«Нэйт»-разрушитель

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Фото: REUTERS/Juan Carlos Ulate
Тропический шторм «Нэйт», усилившийся до урагана первой категории мощности, бушует в странах Центральной Америки
Фото: REUTERS/Juan Carlos Ulate
От шторма уже пострадали Никарагуа и Коста-Рика, где в общей сложности погибло не менее 12 человек, еще более 30 пропали без вести
Фото: REUTERS/Oswaldo Rivas
Местные жители во временном убежище в городе Нандайме в Никарагуа
Фото: REUTERS/Juan Carlos Ulate
Шторм принес с собой сильные ливни и грозы, уровень воды в реках поднялся, что привело к разрушениям
Фото: REUTERS/Oswaldo Rivas
Жители города Нандайме (Никарагуа) переходят реку
Фото: REUTERS/Oswaldo Rivas
В этом году страны Карибского бассейна и США уже пострадали от трех мощных ураганов — «Харви», «Ирма» и «Мария»
Фото: REUTERS/Oswaldo Rivas
Из-за наводнений и оползней приостановлено железнодорожное сообщение, отменено множество авиарейсов, закрыты более десяти национальных парков
Фото: REUTERS/Juan Carlos Ulate
Дома в Сан-Хосе (Коста-Рика), поврежденные оползнем, возникшим из-за сильных ливней
Фото: REUTERS/Henry Romero
Опасаясь последствий шторма, нефтегазовые компании начали эвакуацию своих сотрудников с платформ в Мексиканском заливе
Фото: REUTERS/Oswaldo Rivas
Сезон ураганов на севере Атлантики длится с 1 июня по 30 ноября. В этот период формируются наиболее мощные ураганы, тропические штормы или тропические депрессии
Фото: REUTERS/Juan Carlos Ulate
В мексиканских штатах, на которые шторм может обрушиться в скором времени, объявлен «оранжевый» уровень опасности
Фото: REUTERS/Oswaldo Rivas
Власти американских штатов Флорида, Алабама и Луизиана также ввели в действие режим чрезвычайного положения
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