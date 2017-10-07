Умер старший брат президента Таджикистана

Старший брат президента Таджикистана Нуриддин Рахмон умер в возрасте 67 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в исполнительном аппарате главы государства.

«Покойный находился на лечении в Душанбе, где по заключению медиков и скончался от инфаркта миокарда», — сказал он.

Собеседник агентства уточнил, тело Нуриддина Рахмона доставили вертолетом на его родину — в Дангаринской район.

По словам источника, сам президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится рядом с телом покойного.

Похороны состоятся в воскресенье утром.

Как уточняет агентство, брат главы государства не занимал государственной должности и последние годы находился на пенсии.

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