«Желтый» уровень опасности объявлен в Пекине из-за тумана

«Желтый» уровень опасности погоды объявлен в Пекине из-за тумана. Об этом говорится в сообщении на сайте метеорологического управления столицы КНР.

Как отмечают метеорологи, видимость в ряде районов города сократится до 500 м. Предупреждение будет действовать до утра в воскресенье.

Власти города призывают жителей соблюдать осторожность на дорогах, транспортным службам предписано повысить меры безопасности.

Ранее портал iz.ru сообщил со ссылкой на Росгидромет, что дождливая погода снова придет в Москву в понедельник.