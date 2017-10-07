Прямой эфир
Общество
Из-за акции в Петербурге скорая не успела к умирающей женщине
Общество
Участок «зеленой» ветки московского метро закроют на воскресенье
Мир
Мадрид не допустит воплощения независимости Каталонии в жизнь
Мир
Пушков: Сирия и Россия победят ИГ, даже если США будут мешать
Общество
Попавшие в ДТП под Владимиром граждане Узбекистана высланы на родину

«Желтый» уровень опасности объявлен в Пекине из-за тумана

0
Фото: Global Look Press/Jin Peng
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Желтый» уровень опасности погоды объявлен в Пекине из-за тумана. Об этом говорится в сообщении на сайте метеорологического управления столицы КНР.

Как отмечают метеорологи, видимость в ряде районов города сократится до 500 м. Предупреждение будет действовать до утра в воскресенье.

Власти города призывают жителей соблюдать осторожность на дорогах, транспортным службам предписано повысить меры безопасности.

Ранее портал iz.ru сообщил со ссылкой на Росгидромет, что дождливая погода снова придет в Москву в понедельник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Небольшой дождь и до +11 градусов ожидают Москву в выходные
Четыре человека погибли в ФРГ из-за непогоды
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017