Россия продаст самолеты Sukhoi Superjet 100 в Европу

‍Российская Федерация продаст европейским заказчиками самолеты Sukhoi Superjet 100. ТАСС сообщает, что о подписании соответствующего соглашения договорились Росавиация и Администрация гражданской авиации Италии.

Ожидается, что документ будет подписан до конца текущего месяца.

Ранее Росавиация разрешила все вопросы, связанные с передачей ей полномочий по сертификации разработчиков и изготовителей авиационной техники, которые могли бы оказать влияние на экспорт самолетов SSJ-100, отмечает «Газета.ру».

Портал iz.ru ранее сообщил, что Росавиация рассматривает возможность ограничения чартерных программ авиакомпаний, если те будут систематически задерживать рейсы.