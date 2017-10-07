Экс-губернатор Орловской области будет курировать АЭС и свалки в ЦФО

Экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский, назначенный заместителем полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО), будет курировать АЭС и решать проблемы, связанные с деятельностью мусорных полигонов.

Об этом заявил полпред президента РФ в ЦФО Александр Беглов, сообщает ТАСС.

«Центральный федеральный округ очень сложный. Здесь расположено много предприятий промышленности, в том числе атомные электростанции, есть определенная проблема с мусорными полигонами. Во всем этом Потомскому предстоит разбираться, он очень востребован в этой сфере», — сказал он.

Как отмечает агентство, Беглов и Потомский приняли участие в церемонии представления врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Президент России Владимир Путин освободил Потомского от должности губернатора Орловской области 5 октября.