Прямой эфир
Общество
Из-за акции в Петербурге скорая не успела к умирающей женщине
Общество
Участок «зеленой» ветки московского метро закроют на воскресенье
Мир
Мадрид не допустит воплощения независимости Каталонии в жизнь
Мир
Пушков: Сирия и Россия победят ИГ, даже если США будут мешать
Общество
Попавшие в ДТП под Владимиром граждане Узбекистана высланы на родину

В Малайзии по подозрению в связях с ИГ задержали восемь человек

0
Фото: Global Look Press/Mohd Daud
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Малайзии задержаны восемь человек по подозрению в связях с международными террористическими группировками. Об этом заявил глава национальной полиции Мохамед Фузи Харун.

Спецоперации прошли в трех штатах с 27 сентября по 6 октября. В числе задержанных есть граждане Албании и Филиппин, передает ТАСС. Мохамед Фузи Харун заявил, что трое филиппинцев и малайзийцев готовили прибытие в Малайзию боевиков террористической группировки «Абу Сайяф».

Глава национальной полиции также сообщил, что задержанный в штате Селангор 35-летний ученый из Албании имеет связи с международной террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что власти запретили своим гражданам поездки в Северную Корею из-за ракетных испытаний Пхеньяна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Следы яда нашли на одежде подозреваемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд Малайзии предъявил двум подросткам обвинения в убийстве 23 человек
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017