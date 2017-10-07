В Малайзии по подозрению в связях с ИГ задержали восемь человек

В Малайзии задержаны восемь человек по подозрению в связях с международными террористическими группировками. Об этом заявил глава национальной полиции Мохамед Фузи Харун.

Спецоперации прошли в трех штатах с 27 сентября по 6 октября. В числе задержанных есть граждане Албании и Филиппин, передает ТАСС. Мохамед Фузи Харун заявил, что трое филиппинцев и малайзийцев готовили прибытие в Малайзию боевиков террористической группировки «Абу Сайяф».

Глава национальной полиции также сообщил, что задержанный в штате Селангор 35-летний ученый из Албании имеет связи с международной террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что власти запретили своим гражданам поездки в Северную Корею из-за ракетных испытаний Пхеньяна.