Правительство РФ хочет увеличить расходы на оборону до 3 трлн рублей

Правительство России предлагает увеличить расходы на оборону в 2017 году на 179,6 млрд рублей — до 3,05 трлн рублей, следует из проекта поправок в бюджет, внесенных на рассмотрение в Госдуму.

При этом предлагается сократить расходы на другие направления, в том числе социальную политику, образование и здравоохранение. Речь идет о сокращении в сумме около 54 млрд рублей.

Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич объяснил причину увеличения расходов на национальную безопасность.

Перед этим Минфин РФ предложил увеличить расходы бюджета страны по статье «Нацбезопасность и правоохранительная деятельность» с 1,271 трлн рублей в 2017 году до 1,3 трлн рублей в 2018 году. При этом было предложено сократить расходы бюджета по статье «Национальная оборона» на 2018 год почти на 8%, то есть до 943,6 млрд.