Проверку начали после смерти мужчины в аэропорту Шереметьево

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку по факту смерти мужчины в столичном аэропорту Шереметьево.

По данным следователей, гибель мужчины 1970 года рождения произошла в 7 утра 6 октября. Мужчина умер при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в комплектовочном помещении терминала Д столичного аэропорта.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении следственного управления.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что аэропорт Жуковский был эвакуирован из-за сообщения о минировании. В тот момент пассажиров в здании воздушной гавани не было.