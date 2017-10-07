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Проверку начали после смерти мужчины в аэропорту Шереметьево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку по факту смерти мужчины в столичном аэропорту Шереметьево.

По данным следователей, гибель мужчины 1970 года рождения произошла в 7 утра 6 октября. Мужчина умер при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в комплектовочном помещении терминала Д столичного аэропорта.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении следственного управления.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что аэропорт Жуковский был эвакуирован из-за сообщения о минировании. В тот момент пассажиров в здании воздушной гавани не было. 

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