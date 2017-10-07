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Дожди вернутся в Москву в ночь на понедельник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Дождливая погода возобновится в столичном регионе в ночь на 9 октября, сообщает Росгидромет.

По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник в Москве выпадет до 9 мм, днем в понедельник — до 5 мм осадков. Во вторник прирост осадков может составить еще 8 мм, передает «Интерфакс».

В субботу в Москве возможен лишь небольшой дождь при температуре воздуха не выше 10 градусов и ветре с порывами до 12–17 м/с.

В воскресенье в столичном регионе будет сухо и до 10–12 градусов.

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