Дожди вернутся в Москву в ночь на понедельник

Дождливая погода возобновится в столичном регионе в ночь на 9 октября, сообщает Росгидромет.

По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник в Москве выпадет до 9 мм, днем в понедельник — до 5 мм осадков. Во вторник прирост осадков может составить еще 8 мм, передает «Интерфакс».

В субботу в Москве возможен лишь небольшой дождь при температуре воздуха не выше 10 градусов и ветре с порывами до 12–17 м/с.

В воскресенье в столичном регионе будет сухо и до 10–12 градусов.