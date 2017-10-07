Путин и Назарбаев обсудили сотрудничество между Казахстаном и РФ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

В сообщении пресс-службы казахстанского лидера говорится, что главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Назарбаев также поздравил Путина с 65-летием.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с юбилеем. Ранее официальный представитель Кремля отметил, что свой день рождения российский лидер проведет на работе.