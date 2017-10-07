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Тела христиан, убитых террористами ИГ, обнаружены в Ливии

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Фото: Global Look Prees/Hamza Turkia
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Тела более двадцати коптов-христиан из Египта, казненных в 2015 году боевиками ИГ (организация запрещена в России), были обнаружены в ливийском городе Сирт.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на египетскую газету «Дустур».

Предполагаемых исполнителей казни силы безопасности Ливии задержали еще в сентябре. После этого правоохранителям удалось найти тела 21 человека.

Ранее сообщалось, что в Ираке были казнены 42 человека, обвиненные в терроризме.

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