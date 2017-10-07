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США продадут Саудовской Аравии противоракетные комплексы на $15 млрд

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Фото: REUTERS/ U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency
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Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии мобильных противоракетных комплексов THAAD. Общая сумма поставки оборонительного вооружения, заключенного Вашингтоном и Эр-Риядом, составляет $110 млрд, из которых $15 млрд пойдут на закупку ПРО. Об этом говорится в сообщении управления по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое входит в структуру минобороны США.

В сообщении отмечается, что речь идет не только о поставках королевству ПРО, а также об их техническом сопровождении. Уведомление уже направлено в конгресс США. При этом сделка на данный момент не считается завершенной, поскольку законодатели могут в течение 30 дней ее отклонить.

Саудовская Аравия ранее запросила у США 44 пусковые установки THAAD, 360 ракет-перехватчиков, 16 пунктов управления и семь радаров для этих комплексов, сообщает телеканал «360».

Портал iz.ru ранее сообщал, что Китай выступает против размещения американских противоракетных комплексов THAAD в Южной Корее. Власти КНР потребовали прекратить размещение ПРО THAAD, поскольку Вашингтон и Сеул не учитывают интересы китайской стороны.

Несмотря на протесты КНР, США и Южная Корея договорились о размещении четырех дополнительных пусковых установок ПРО THAAD на военной базе в 300 км к югу от Сеула. Сообщалось, что оборонительное вооружение необходимо из-за обострения конфликта на Корейском полуострове.

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