Узбекские военные накормили коллег из России самсой

Узбекские военные накормили коллег из России правильной самсой. Повара — специалисты по приготовлению этого блюда — самсапазы — провели мастер-класс.

В учебном центре «Фариш» в горах Нартау прошли антитеррористические учения. На высоте 2 тыс. м Россию представляли подразделения горнострелковой бригады из Тывы. 150 солдат и офицеров прошли 400 км из Кызыла в Абакан. На учениях освободили «заложников», уничтожив «террористическую группу». Робот-сапер обезвредил все бомбы. Военным помогали собаки, а боевой осел спокойно ждал своего часа.